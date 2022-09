Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent setzte sich die Abwärtsbewegung am Donnerstag letztlich durch, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien nach der Erholung der Vortage wieder zurückgerutscht und hätten auch die 91,57 USD nicht halten können.



Zunächst biete sich noch die Chance einer Gegenbewegung. Es müsse aber im weiteren Verlauf einkalkuliert werden, dass sich die Notierungen wieder in Richtung der Tiefs bei 87,92 USD bewegen würden. Davon ausgehend biete sich die Chance einer erneuten Erholung. Bullisch werde es erst wieder oberhalb der 96,25 USD, was sich aktuell nicht andeute. (16.09.2022/ac/a/m)



