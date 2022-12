Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Bruch der bei 80,95 USD liegenden Hürde gekommen, was einen Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend zur Folge gehabt habe.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 83,22-83,42 USD seien somit kurzfristig möglich. Schaffe es der Kursverlauf auch über diese Hürde hinaus, werde der Weg mittelfristig für eine größere Erholung frei. Kursgewinne bis 89,47 USD könnten in diesem Fall folgen. Abgaben unter 78,29 USD sollten alternativ weiter vermieden werden, da dies schnell bis 75,19 USD führen könnte. (22.12.2022/ac/a/m)





