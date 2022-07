Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag zunächst weiter abwärts, konnte aber im Handelsverlauf klar nach oben drehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei gelinge auch der Bruch des Abwärtstrends der Vortage.



Es biete sich somit für Brent weiterer Spielraum in Richtung der 108,46 USD, bevor in diesem Bereich aber auch der Abwärtstrend eine zusätzliche Hürde darstelle. Erst oberhalb der 109,69 USD werde der Weg nach oben frei. Abgaben unter 101,40 USD könnten alternativ einen Rückfall bis 96,00 USD nach sich ziehen. (26.07.2022/ac/a/m)



