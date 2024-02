Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte das erhöhte Niveau auch am Montag halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei in Richtung der Hochs der Vortage bewegt.



Bereits oberhalb der 83,20 USD biete sich die Chance, die Rally in Richtung der 84,51 USD auszudehnen. Darüber könnte sich Brent auch weiter zur Oberkante des Trendkanals bei 85,50 USD bewegen. Abgaben unter 80,50 USD seien aus Sicht der Bullen weiter zu vermeiden. (20.02.2024/ac/a/m)





