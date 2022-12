Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Donnerstag weiter erholen und die Hürde bei 87,03 USD erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.Der Ausbruchsversuch über die 87,03 USD könnte sich als Bullenfalle darstellen. In diesem Fall bestehe die Möglichkeit, bald wieder in Richtung 82,69-80,95 USD abzurutschen. Ein nachhaltiger Anstieg über 87,60 USD würde hingegen für eine kleine Bodenbildung sprechen, was die Chance eines Anstieges bis 90,17 USD bieten dürfte. (01.12.2022/ac/a/m)