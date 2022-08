Paris (www.aktiencheck.de) - Brent attackierte am Freitag den Widerstandsbereich um 108,86-109,45 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zwar habe der Ölpreis kurzzeitig über dieser Zone notiert, ein Ausbruch sei aber nicht gelungen.



Solange Brent unterhalb der Widerstandszone zwischen 108,86 und 109,45 USD notiere, könne es jederzeit zu einer neuen Verkaufswelle in Richtung 97,92 USD kommen. Sollte Brent aber doch noch über die Widerstandszone ausbrechen, dann wäre ein Anstieg in Richtung 115,60 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 122,47 USD möglich. (01.08.2022/ac/a/m)





