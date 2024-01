Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es zum Ende der vergangenen Woche stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich oberhalb der 80,93 USD absetzen und den Ausbruch bestätigen können.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 84,51 USD seien nach dem erfolgten Ausbruch auf Sicht der kommenden Handelstage möglich. Werde diese Hürde erreicht, könne ein Pullback einkalkuliert werden. Abgaben unter 80,48 USD sollten aus Sicht der Bullen jetzt jedoch vermieden werden. In diesem Fall wäre ein Rücklauf bis in den Bereich der 77,77 USD nochmals drin. Schaffe es Brent über die 84,51 USD hinaus, könnte sich der Weg bis 87,61 USD öffnen. (29.01.2024/ac/a/m)





