Paris (www.aktiencheck.de) - Die Seitwärtsbewegung setzte sich bei Brent am Dienstag wie an den Vortagen fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich den 95,50 USD erneut genähert, seien jedoch im Verlauf wieder nach unten abgedreht.



Weiterhin bleibe ein Ausbruch über die 95,50 USD nötig, um ein kleines Kaufsignal zu aktivieren. In diesem Fall seien bereits Kursgewinne in Richtung der 99,19 USD möglich. Oberhalb dieser Hürde dürfte sich der Weg auch mittelfristig bis 104,49 USD öffnen. Abgaben unter 91,12 USD würden hingegen schnell einen Rutsch in Richtung 89,50 USD wahrscheinlich werden lassen. (26.10.2022/ac/a/m)



