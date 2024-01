Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einer Annäherung an den mehrwöchigen Abwärtstrend gekommen, welcher die Bullen erneut aufgehalten habe.



Die Chance sei gegeben, aus dem erkennbaren Dreieck nach oben auszubrechen. Gehe es dabei auch über die 80,93 USD hinaus, würden Kursgewinne bis in den Bereich der 84,51 USD möglich. Ein Rücklauf innerhalb des Dreiecks bis 77,00 USD könne aber nicht ausgeschlossen werden. Erst unterhalb der 76,20 USD werde es aber wieder nachhaltig bärischer, was einen Rutsch in Richtung 72,51 USD nach sich ziehen könnte. (24.01.2024/ac/a/m)





