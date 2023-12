Paris (www.aktiencheck.de) - Brent-Ölpreis-Chartanalyse der BNP Paribas:Damit würden sich die Notierungen der kurzfristig wichtigen Hürde bei 76,65 USD nähern.AusblickBereits ausgehend vom Widerstand bei 76,65 USD sei ein Rücksetzer möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 73,67 USD. Werde dieses Niveau unterschritten, seien Abgaben bis 71,62 USD schnell nochmals möglich. Oberhalb der 76,65 USD könnten die Bullen wieder im Vorteil sein, was einen Anstieg in Richtung der 78,65 USD ermöglichen könnte. (11.12.2023/ac/a/m)