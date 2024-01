Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag leicht abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es in der Summe zu einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der Vortage gekommen, sodass sich die Notierungen dem mehrwöchigen Aufwärtstrend erneut nähern würden.



Oberhalb des Aufwärtstrends sei die Chance gegeben, die Erholung in Richtung der 80,93 USD auszudehnen. Werde dieses Niveau überwunden, könnte sich auch Spielraum bis in den Bereich 84,51 USD bieten. Bärisch werde es bei einem Bruch des aktuell bei 76,90 USD liegenden Aufwärtstrends, vor allem aber unterhalb der 76,20 USD. (22.01.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.