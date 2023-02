Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis lief zuletzt aus charttechnischer Sicht sehr sauber, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer Verkaufswelle bis in den Februar hinein habe der Rohstoff diesen Abverkauf in den vergangenen Tagen auskorrigiert und sich bis zum 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle erholt. Dort habe gestern eine Gegenbewegung eingesetzt. Die Bullen hätten am 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung bei gut 83 USD aber dagegen gehalten.



Damit ergebe sich im kurzfristigen Bild eine Pattsituation. Der Ölpreis müsse über 85,55 USD ansteigen, um die Erholung seit dem Februartief ausdehnen und das Hoch bei 89,05 USD ansteuern zu können. Vorgeschaltet liege bei 84,70 bis 84,82 USD eine Hürde. Bleibe der Rohstoff dagegen stecken und falle unter die Marke von 83 USD, dürfte er weiter in Richtung 81,50 USD korrigieren. (10.02.2023/ac/a/m)





