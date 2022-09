Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Donnerstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem erneuten Scheitern im Bereich des steileren Abwärtstrends der Vorwochen gekommen.



Nachdem sich der Abwärtstrend wieder durchgesetzt habe, seien Abgaben bis in den Bereich der 87,92 USD jederzeit möglich. Darunter könnten auch schnell die 86,72 USD erreichbar werden. Erst oberhalb der 93,29 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf, was eine klare Erholung in Richtung 96,25 USD einleiten könnte. Der mittelfristige Abwärtstrend bleibe aber auch in diesem Fall intakt. (23.09.2022/ac/a/m)





