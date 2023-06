Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag konnte sich der Ölpreis Brent bereits wieder deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich ausgehend von der Unterstützung bei 71,62 USD an den Abwärtstrend der Vortage heranbewegt.



Aktuell werde der Abwärtstrend nach oben durchbrochen, was die Chance biete, die Erholung deutlicher auszudehnen. Spielraum sei bis in den Bereich der 76,58 USD gegeben, bevor dort wieder ein Rücksetzer anstehen könnte. Abgaben unter 73,55 USD würden das Chartbild schnell wieder eintrüben, wobei unterhalb der 71,62 USD neue Verkaufssignale drohen würden. (14.06.2023/ac/a/m)



