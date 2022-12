Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Donnerstag mit der Erholung nicht mehr weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien ausgehend von der Hürde bei 83,42 USD sowie dem in diesem Bereich liegenden Abwärtstrend wieder zurückgefallen.



Weitere Abgaben nach der Bestätigung des Abwärtstrends seien jederzeit möglich. Spielraum biete sich bei Brent wieder bis in den Bereich der 75,19 USD. Ein weiterer Test der 83,22 USD sowie des in diesem Bereich liegenden Abwärtstrends könne aber noch einkalkuliert werden. Erst oberhalb der 83,22-83,42 USD würden sich wieder erhöhte Chancen für die Bullen bieten. (16.12.2022/ac/a/m)





