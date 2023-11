Paris (www.aktiencheck.de) - Rohöl der Nordseesorte Brent präsentierte sich in den vergangenen Wochen hochvolatil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nun würden die Experten orakeln, ob Saudi-Arabien seine Produktion über das Jahresende hinaus auf dem aktuell reduzierten Niveau belasse oder ab Januar wieder auf 10 Millionen Barrel pro Tag anhebe. Die Internationale Energieagentur prognostiziere derweil in ihrem Monatsbericht für das erste Quartal 2024 ein leichtes Überangebot - selbst für den Fall, dass Saudi-Arabien an seiner freiwilligen Produktionskürzung festhalte. Die OPEC hingegen sehe in ihrem aktuellen Monatsbericht den Ölmarkt Anfang 2024 deutlich unterversorgt, sodass zumindest vor diesem Hintergrund eine Anhebung der Produktion durch die Saudis nicht überraschen würde.Darauf scheinen auch die spekulativen Anleger zu setzen: Ihre Netto-Long-Positionen haben sich seit ihrem Hoch Mitte September halbiert und fielen zuletzt auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juli, so die Analysten der BNP Paribas. (24.11.2023/ac/a/m)