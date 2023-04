Angesichts der starken Rallye von Mitte März bis Mitte April sei ein Rücksetzer in den Ölpreisen nicht überraschend gekommen. Insbesondere da sich in der Zone zwischen 86 und 89 Dollar mehrere Tops aus diesem Jahr befänden, sei ein Ausbruch im ersten Anlauf nicht zu erwarten gewesen.



Doch die Korrektur könnte bald vorüber sein und höhere Preise könnten folgen. Denn das Gap vom 3. April bei 79,89 Dollar sei fast geschlossen und die psychologische 80-Dollar-Marke dürfte unterstützend wirken.



Noch befinde sich der Preis in einer Bodenbildungsphase. Erst bei einem Ausbruch über das Jahreshoch bei 89,05 Dollar könne man von einer Trendwende sprechen. Schaffe der Kurs das nicht, wäre eine längere Seitwärtsphase in der Range zwischen 89 und 75 Dollar die Folge. Falle der Preis sogar unter das Jahrestief bei 70,17 Dollar, drohe ein weiterer Kurssturz in Richtung 60-Dollar-Marke.



Brent-Öl benötige neue Impulse, um ein klares Kauf- oder Verkaufssignal zu erzeugen. Trader würden vorerst an der Seitenlinie bleiben. (24.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben am Montagvormittag an ihre Verluste aus der Vorwoche angeknüpft, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Öl der Nordseesorte Brent notiere nur noch knapp über der 80-Dollar-Marke und habe ein gutes Stück seiner jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben. Drohe nun ein Kurssturz oder handle es sich nur um eine kurze Verschnaufpause?