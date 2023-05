Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise hätten am Dienstag an ihre Verluste angeknüpft, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Um 11:00 Uhr werde die Teuerungsrate in der EU für den Monat April bekannt gegeben. Der Markt erwarte eine Inflationsrate von 7% und eine Kernrate von 5,7%. Diese Daten sollten v.a. mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag sein. Würden die Verbraucherpreise schneller als erwartet fallen, könnte das ein Anlass für eine weniger restriktive Politik der Notenbank sein.Indes gelte ein Zinsschritt der US-Notenbank i.H.v. 25 Basispunkten laut dem FedWatch Tool als eingepreist. Der Fokus sollte am Mittwoch damit auf der anschließenden Pressekonferenz liegen.Es dürfte eine volatile Woche für die Ölpreise werden. Je restriktiver die Notenbanken agieren würden, desto negativer dürfte sich das auf die Kurse auswirken und umgekehrt. Trader sollten die unklare Situation vorerst abwarten und an der Seitenlinie bleiben. (02.05.2023/ac/a/m)