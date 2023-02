Paris (www.aktiencheck.de) - Am Freitag standen die Zeichen nach den US-Arbeitsmarktdaten zunächst auf Erholung, der Ölpreis konnte kräftig ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Nachmittag habe die Stimmung dann gekippt und die Preise seien wie ein Stein auf neue Wochentiefs gefallen. Dabei sei auch die Aufwärtstrendlinie seit Dezember nach unten durchschlagen worden.



Der Abwärtstrend seit Ende Januar scheine sich zu beschleunigen, mit dem Bruch des Unterstützungsbereichs bei 80,90 bis 81,20 USD werde hier ein weiteres Verkaufssignal aktiv. Damit bleibe Brent ÖL anfällig für weitere Abgaben in Richtung Jahrestief bei 77,38 USD. Vorher wären noch Erholungssequenzen möglich, die zu einem Rücklauf an das Ausbruchslevel bei 80,90 bis 81,20 oder sogar 81,90 USD führen könnten. Eine nachhaltige Rückkehr über 81,90 USD würde die kurzfristige Situation dann etwas entschärfen. Eine Erholung bis 83,30 - 84,00 USD werde dann denkbar. (06.02.2023/ac/a/m)



