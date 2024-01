Paris (www.aktiencheck.de) - Der überraschende Alleingang des Ölgiganten Saudi-Aramco belastete zuletzt den Rohölmarkt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Analysten seien derzeit gespalten, wie sich die Ölpreise in den kommenden Monaten entwickeln würden. Sollte die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession abrutschen und die Lage im Nahen und Mittleren Osten nicht weiter eskalieren, hätte Öl der Nordseesorte Brent wohl durchaus Luft nach oben. Daneben bestünden nach wie vor erhebliche geopolitische Risiken hinsichtlich der weltweiten Versorgung mit Erdöl. Auf der anderen Seite würden Konjunktursorgen auf dem Preis des schwarzen Goldes lasten.In Deutschland als der größten europäischen Volkswirtschaft sei die Industrieproduktion im November bereits zum sechsten Mal in Folge gesunken. Auch in der Eurozone schwächele die Wirtschaft - ebenfalls abzulesen an der Industrieproduktion, die Ökonomen zufolge fast 10 Prozent unterhalb des Niveaus von vor dem Ausbruch der Coronakrise liege. Zugleich sei die Gefahr einer Rezession in den Vereinigten Staaten noch immer nicht ganz gebannt. Da auch die Bemühungen des Ölkartells OPEC+, sich auf weitere Förderkürzungen zu einigen, zuletzt wenig Erfolg versprechend gewesen seien, seien zumindest vor diesem Hintergrund zunächst keine größeren Sprünge beim Ölpreis zu erwarten. (Ausgabe vom 12.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)