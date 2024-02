Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis (Brent) fiel gestern zunächst weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Tief bei 76,52 USD habe aber eine kleine Gegenbewegung eingesetzt. Diese könne bisher als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Mitte Dezember 2023 gewertet werden. Dieser Trend liege heute bei 78,67 USD.



Solange der Ölpreis unter 78,67 USD notiere, könne es jederzeit zu einer weiteren Verkaufswelle kommen. Diese könnte zu Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit März 2023 führen. Dieser Trend liege bei 73,00 USD. Erst ein Ausbruch über den EMA50 bei 79,53 USD würde dem Ölpreis einen Anstieg an den Abwärtstrend ab März 2022 ermöglichen. (06.02.2024/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.