Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte den Anstieg auch zum Start der neuen Woche ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der langfristige Abwärtstrend fast erreicht worden.



Ein vollständiger Test des langfristigen Abwärtstrends sowie der in diesem Bereich liegenden Widerstandsmarke bei 89,47 USD sei möglich, bevor mit einem Rücksetzer gerechnet werden könne. Abgaben unter 86,74 USD könnten anschließend eine deutlichere Konsolidierung in Richtung 83,68 USD einleiten. Steige Brent jedoch direkt über 90,00 USD an, öffne sich der Weg auch mittelfristig nach oben. (24.01.2023/ac/a/m)





