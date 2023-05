Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag weiter stabilisieren, jedoch nicht nach oben durchstarten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden an der Hürde bei 80,50 USD scheitern und unterhalb des steileren Abwärtstrends der Vorwochen bleiben.



Weitere Abgaben seien bei Brent in Richtung der 77,53 USD jederzeit möglich. Werde dieses Niveau unterschritten, drohe ein stärkerer Rutsch, welcher auch wieder in Richtung 70,00 USD führen könne. Erst der Ausbruch aus dem mehrtägigen Abwärtstrend, über 80,50 USD, biete größeren Spielraum nach oben. Auch 83,03 USD könnten dann erreichbar werden. (02.05.2023/ac/a/m)



