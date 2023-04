Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen seitwärts und konsolidiert die Rally aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zuletzt auch zu einem knappen Bruch des mehrwöchigen steilen Aufwärtstrends gekommen, was jedoch keinen Verkaufsdruck nach sich gezogen habe.



Die enge Seitwärtsbewegung sollte bald beendet werden und dann auch eine stärkere Reaktion nach sich ziehen. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 89,47 USD, wenn der Ausbruch über die 86,88 USD gelinge. Sollte Brent jedoch nach dem Trendbruch noch unter 83,40 USD rutschen, könnten schnell wieder 80,50 USD erreichbar werden. (11.04.2023/ac/a/m)



