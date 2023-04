Song Yang von China Galaxy Futures habe gesagt, dass die Aufwärtsdynamik, die durch die Ankündigung von Förderkürzungen seitens der Opec+ entstanden sei, zu Ende gehe. Zudem hätten die russischen Ölexporte keinen offensichtlichen Rückgang gezeigt. Die Länder der Opec+, allen voran Russland, scheinen ihren angekündigten Plan also nicht in die Tat umzusetzen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Deshalb bleibe die Angebotsseite ohne weitere Unterstützung.



Zudem blicke der Markt gespannt auf die kommende Woche, in der die FED ihre Zinsentscheidung bekannt gebe. Agiere sie restriktiver als der Markt erwarte, dürften die Rezessionssorgen wieder wachsen und die Ölpreise sinken.



Nur im Fall einer weiterhin restriktiven FED dürften die Ölpreise weiter fallen. Andernfalls sollte die Unterstützung im Bereich der 80-Dollar-Marke stark genug sein, um den Abwärtsdruck der letzten Tage auszuhalten. DER AKTIONÄR gehe nicht von tieferen Ölpreisen aus und rate zum Kauf von OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) und BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517). (26.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise zeigen sich auch am Mittwoch schwach, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bereits am Dienstag sei der Kurs von Öl der Nordseesorte Brent um mehr als zwei Prozent zurückgegangen. Nun notiere der Preis auf dem gleichen Niveau wie vor den angekündigten Förderkürzungen der Opec+. Die Gründe dafür seien laut einem Analysten offensichtlich.