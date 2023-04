Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent setzte sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau auch zum Ende der vergangenen Woche fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich unterhalb der alten Hürde bei 86,88 USD halten können.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 89,47 USD seien bei Brent jederzeit möglich. An dieser Hürde könne jedoch erneut mit einem Pullback gerechnet werden. Abgaben bis in den Bereich 84,00 USD könnten innerhalb der neutralen Handelsspanne ebenfalls noch einmal folgen. Sollte Brent jedoch unter 83,40 USD rutschen, werde es bärischer, was einen Rückfall bis 80,50 USD einleiten könnte. (17.04.2023/ac/a/m)



