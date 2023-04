Am Markt werde weiter über mögliche Gründe für die Entscheidung der Länder der OPEC+ spekuliert. "Möglicherweise gehen die OPEC-Länder mittlerweile von einer deutlich schwächeren Nachfrage aus", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank gesagt. Zudem sei es auch denkbar, dass OPEC-Staaten Zweifel hätten, dass die Ölproduktion in Russland tatsächlich so stark sinken werde wie in den Prognosen bislang unterstellt.



Jüngste Äußerungen aus den USA würden zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt gelassen auf die Förderpolitik der OPEC+ reagiere. So habe US-Präsident Joe Biden die Auswirkungen der geringeren Fördermenge runtergespielt.



Zudem habe US-Notenbanker James Bullard gesagt, dass die Drosselung der Fördermenge den Job der FED in der Inflationssenkung zwar nicht einfacher mache. Ein nachhaltiger Einfluss der Entscheidung sei aber noch offen. Zudem habe er die Ölpreise ohnehin bereits höher erwartet, habe Bullard gesagt.



Die Ölpreise hätten sich deutlich von ihren Jahrestiefs erholt und mit ihnen auch die Öl-Aktien. DER AKTIONÄR habe bereits letzte Woche zum Kauf von BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) geraten und bleibe dieser Empfehlung treu.



Die Notierung für Öl der Nordseesorte Brent sei zum Wochenstart um mehr als vier Dollar je Barrel nach oben gesprungen. Die Entscheidung der Produktionskürzung habe die Anleger am Ölmarkt völlig unvorbereitet getroffen und den stärksten Anstieg der Ölpreise seit etwa einem Jahr nach sich gezogen.