Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) kam an der Hürde bei 77,53 USD zunächst nicht weiter, was einen Rücksetzer nach sich zog, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich jedoch im Einzugsbereich der bei 75,91 USD liegenden Unterstützung am Donnerstag fangen und schnell wieder erholen können.Weiterhin biete sich die Chance, nach dem klaren Bruch des mehrwöchigen Abwärtstrends aus über die 77,53 USD auszubrechen. Spielraum wäre anschließend bis in den Bereich der 80,50 USD gegeben. Abgaben unter 75,91 USD sollten weiterhin möglichst vermieden werden, bärisch werde es aber vor allem unterhalb der 75,00 USD. (19.05.2023/ac/a/m)