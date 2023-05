Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Dienstag schnell wieder erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es geschafft, sich in diesem Zuge wieder an die 77,53 USD zu bewegen, seien aber erneut an der Hürde gescheitert.



Schaffe es der Ölpreis, sich über 77,53 USD sowie den in diesem Bereich liegenden Abwärtstrend zu bewegen, seien Kursgewinne in Richtung der 80,50 USD schnell wieder möglich. Auch eine große Bodenbildung könnte in diesem Fall eingeleitet werden. Zunächst setze sich der Abwärtstrend durch, sodass Abgaben bis 75,17 USD, darunter Richtung der 73,83 USD, wahrscheinlich würden. (10.05.2023/ac/a/m)



