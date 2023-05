Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Mittwoch nicht stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Abwärtsbewegung sei ausgedehnt worden, was auch einen Rücklauf unter die 72,68 USD zur Folge gehabt habe.



Weitere Abgaben seien bei Brent möglich. Spielraum auf der Unterseite sei bis 70,15-69,54 USD gegeben. Davon ausgehend sei eine größere Reaktion nach oben möglich. Zunächst stehe eine moderate Gegenbewegung an. Diese könnte Brent im Rahmen eines Pullback bis 75,00 USD führen. Erst oberhalb der 77,53 USD würde sich das Chartbild wieder nachhaltig aufhellen. (04.05.2023/ac/a/m)





