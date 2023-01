Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Freitag weiter nach oben bewegen und die Rally ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei würden die Notierungen im Bereich des EMA 50 auf Tagesbasis bleiben.



Eine Fortsetzung des Anstiegs sei kurzfristig möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 86,74 USD. Werde dieses Niveau erreicht, sei ein größerer Rücklauf nach dem Anstieg der Vortage möglich. Oberhalb der 86,74 USD dürfte sich anschließend der Weg bis 89,47 USD öffnen. Abgaben unter 81,00 USD würden das Chartbild eintrüben, was abzuwarten bleibe. (16.01.2023/ac/a/m)





