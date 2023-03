Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag erneut leicht nach oben, kam aber an der Hürde bei 79,06 USD nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es entwickle sich eine enge Handelsspanne.



Die Notierungen würden das erhöhte Niveau halten, sodass jederzeit ein Ausbruchsversuch über die 79,06 USD möglich bleibe. Könne der Ölpreis dieses Niveau überwinden, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 80,50 USD kurzfristig möglich. Hier dürfte auch der alte Abwärtstrend als Widerstand verstärken. Alternativ drohe unterhalb der 77,44 USD die Auslösung eines kleinen Doppeltops. (31.03.2023/ac/a/m)





