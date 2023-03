Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag kam es bei Brent zu einem weiteren deutlichen Rücklauf, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich dabei nach dem Verlassen des Aufwärtstrends auch unter die bei 79,06 USD liegende Unterstützung bewegt.



Weitere Abgaben seien bei Brent nach dem erfolgten Ausbruch auf der Unterseite jederzeit möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 76,94 USD, darunter in Richtung 75,19 USD. Im Einzugsbereich des Dezember-Tiefs könnte eine Reaktion nach oben abstehen. Um das Chartbild direkt aufzuhellen, wäre ein Ausbruch über die 80,50 USD nötig. (15.03.2023/ac/a/m)





