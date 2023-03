Gestützt worden seien die Ölpreise kurz vor dem Wochenende durch Konjunkturdaten aus China. Demnach befinde sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen weiter im Aufwind. Der Index für die Stimmung chinesischer Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen sei im März im Vergleich zum Februar um 1,9 Punkte auf 58,2 Zähler geklettert. Es sei der höchste Stand seit Mai 2011.



Generell hätten Angebotssorgen im Verlauf der Woche immer wieder für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Hintergrund sei ein Streit zwischen dem Irak, der Türkei und kurdischen Behörden. Der Disput verhindere seit einigen Tagen die Ausfuhr von etwa 400.000 Barrel Öl je Tag aus der Türkei.



Bleibe die Lage an den Finanzmärkten stabil, sollten sich auch die Ölpreise weiter erholen. Darauf würden auch die jüngsten Daten aus China und die Angebotsverknappung im Nahen Osten hindeuten. Der Aktionär habe im Ölsektor u.a. BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) und Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) auf seiner Empfehlungsliste.



Öl der Nordseesorte Brent notiere rund 4 USD je Barrel höher als noch am Montag. Nachdem noch vor einigen Wochen die Bankturbulenzen in den USA und Europa die Preise unter Druck gesetzt hätten, würden die jüngsten Nachrichten auf weiter steigende Preise hindeuten.