Grundsätzlich hätten sich die Preise von ihrem Einbruch Mitte März erholt. Ausgelöst worden sei der Rückschlag durch die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europas, die sich mittlerweile aber wieder beruhigt hätten. Preisauftrieb sei zuletzt vor allem durch eine Förderkürzung von einigen Staaten aus dem Ölverbund Opec+ gekommen. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechne deshalb mit weiter steigenden Ölpreisen.



Auch das Chartbild spreche dafür, dass die Preise weiter steigen würden. Denn Öl der Sorte Brent sei aus seinem einjährigen Abwärtstrend ausgebrochen. Dass der Kurs infolge eines Ausbruchs zunächst konsolidiere, sei typisch. Nun stünden der GD200 bei 88,91 Dollar und das Jahreshoch bei 89,05 Dollar im Fokus. Springe der Preis über diesen doppelten Widerstand, seien durch das entstehende Kaufsignal dreistellige Preise möglich.



Sowohl die fundamentalen Daten als auch die Charttechnik würden für weiter steigende Preise sprechen. Anleger nutzen jetzt noch die Chance, um bei laufenden Empfehlungen wie BP oder OMV einzusteigen, so Michael Diertl von "Der Aktionär".



(mit Material von dpa-AFX) (18.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag stabil, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Marktbeobachter würden davon sprachen, dass es derzeit wohl keinen Anlass für einen Impuls in eine Richtung gebe. Aus technischer Sicht scheine der Trend nun jedoch klar zu sein. Eine Marke sollte man deshalb in den nächsten Tagen und Wochen ganz genau im Auge behalten.