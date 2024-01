Paris (www.aktiencheck.de) - Der Preis der Nordsee-Ölsorte Brent stieg am Donnerstag wieder über 80 Dollar je 159-Liter-Fass, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nicht zuletzt schüre die anhaltende Gefährdung der wichtigen Transportroute über das Rote Meer und den Suezkanal Angebotssorgen. Viele Tanker würden diese Strecke inzwischen aufgrund der unkalkulierbaren Gefahren meiden. Gegen nachhaltig deutlich steigende Brent-Notierungen spreche hingegen die Versorgungslage. Die Internationale Energieagentur gehe für das laufende Jahr von einem gut versorgten Ölmarkt aus und erwarte einen Anstieg der Nachfrage um 1,2 Millionen Barrel pro Tag.Die OPEC betrachte die Bedarfsentwicklung hingegen deutlich optimistischer und erwarte mit 2,3 Millionen Barrel pro Tag einen fast doppelt so hohen Anstieg. Entsprechend prognostiziere das Kartell einen deutlich unterversorgten Ölmarkt in diesem Jahr. Welche Prognose nun zutreffe, werde die Zukunft zeigen. Aber: Auch aufgrund dieser unterschiedlichen Einschätzungen könnte Öl der Sorte Brent künftig einen recht volatilen Verlauf aufweisen - und somit vor allem aktiven Tradern die eine oder andere Kauf- und Verkaufschance bieten. (26.01.2024/ac/a/m)