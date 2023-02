Paris (www.aktiencheck.de) - Brent Crude Oil zeigte sich gestern zunächst schwach und testete zwei Mal das Tief vom Dienstag bei 84,10 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem kurzen Fehlausbruch nach unten am Nachmittag sei schließlich eine dynamische Rallybewegung gestartet. Mit der Rückkehr über die Hürden bei 85,18 und 85,50 USD habe sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufgehellt.



Die Bullen würden sich scheinbar noch nicht geschlagen geben und würden sich mit dem gestrigen Anstieg alle Optionen offen lassen. Ein neuer Anlauf auf die Hochs am Widerstandsbereich bei 86,71 bis 86,85 USD könnte folgen. Werde diese Hürde früher oder später nach oben hin geknackt, wäre eine Rallyfortsetzung bis 89,04 - 89,50 USD möglich. Stützend wirke jetzt der Preisbereich bei 85,18 - 85,50 USD. Rutsche der Wert wieder signifikant unter 84,64 USD zurück, wäre das bullische Szenario in Frage zu stellen. Ein erneuter Test des Supports bei 84,00 - 84,10 USD könnte dann folgen. Unterhalb davon entstünden Verkaufssignale für Abgaben bis rund 83 USD. (16.02.2023/ac/a/m)



