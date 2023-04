Dabei ginge es aber um völlig subjektive Einschätzungen. Ob die Weltwirtschaft weiterhin ungerührt von allen Belastungsfaktoren stabil bleibe oder nicht, darüber seien sich selbst die Experten in Regierungen, Großbanken und Wirtschaftsforschungsinstituten nicht einig, zugleich würden Wachstumsprognosen stetig nach oben und unten korrigiert.



Dazu Gehrt: "In solchen Situationen kann ein klarer Trendimpuls besonders stark auf das Stimmungsbild wirken: Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, folgt man im Zweifelsfall der Herde und damit dem Trend. Und den auf ihre Seite zu ziehen, daran arbeiten die Bullen aktuell auffallend hartnäckig. Im Chart ist zu sehen, dass der Kurs eines Barrels Brent Crude Oil hartnäckig unter der oberen Begrenzungslinie des im Juni 2022 etablierten Abwärtstrendkanals bleibt. Eine seit sechs Tagen andauernde Belagerung dieser Linie macht deutlich, dass es bislang gelingt, jedwede Gewinnmitnahmen aufzukaufen bzw. Short-Attacken im Keim zu ersticken."



"Bei einem solchen Chartbild dürfte die Bereitschaft grundsätzlich bärisch eingestellter Trader, hier aktiv auf der Short-Seite zu agieren, mit jedem neuen Tag abnehmen - und damit die Chance für einen Ausbruch nach oben zunehmen." (12.04.2023/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die am 2. April überraschend seitens OPEC+ entschiedene Kürzung der Fördermenge ab Mai hat das bullische Lager mobilisiert, Gegenwehr ist bislang nicht zu sehen. Brent Crude Oil klopft seit Tagen an eine entscheidende Hürde und könnte jederzeit nach oben ausbrechen, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Bis zu 1,5 Millionen Barrel am Tag weniger müssten zwar nicht zu einer Verknappung des Angebots führen, wenn die Weltwirtschaft als Reaktion auf die in vielen Industrienationen stark angehobenen Leitzinsen an Fahrt verlieren sollte. Aber da viele Anleger derzeit davon ausgehen würden, dass die hohe Inflation und die hohen Zinsen das Wachstum nur bremsen, nicht aber umkehren würden, wäre dann auch die Überlegung folgerichtig, dass diese Kürzung die Angebot-/Nachfrage-Situation durchaus deutlich zugunsten steigender Preise verschiebe, führe Gehrt aus.