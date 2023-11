Der Marktexperte füge hinzu: "Aber all das ist, ebenso wie die wöchentlichen Meldungen über die Ölvorräte der US-Unternehmen, letztlich ein stetiges Rauschen, eine Flut oft gegenläufiger Nachrichten, die einen Trend zwar grundsätzlich aufrechterhalten können, aber nicht müssen. Etwas anderes ist normalerweise wichtiger: Die Erwartung der Ölnachfrage. Diese Erwartung könnte sich jetzt verändern und dazu beitragen, dass Brent Crude Oil das Zwischentief vom 6. Oktober bei 82,29 US-Dollar im hier abgebildeten, nächstliegenden Futures-Liefermonat Januar bricht, dadurch ein Doppeltopp vollendet wird und das zu weiteren Abgaben führt, die für so manchen mit fast leerem Heizöltank gerade noch zur rechten Zeit kämen."



Als Grund nenne Gehrt die relativ schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, eine Reihe anderer eher schlecht hereingekommene Konjunkturdaten und die zuletzt recht zufrieden mit dem Zinslevel wirkenden Notenbanken, die das Bild verfestigen würden, dass die stark angehobenen Leitzinsen jetzt endlich wirken würden. Auf die Inflation bezogen, aber auch auf das Wachstum.



"Und den meisten Anlegern ist völlig klar: Das ist dann keine Entwicklung, die ein paar Wochen dauert und dann einen bestimmten Level hält. Diese das Wachstum drückende Wirkung hoher Zinsen kann längere Zeit kontinuierlich zunehmen und dies wiederum die Ölnachfrage so drücken, dass sich selbst Russland und Saudi-Arabien dann überlegen könnten, den Ölhahn wieder weiter zu öffnen, um bei sinkenden Preisen wenigstens über den Umsatz ihre Gewinne zu halten", so Gehrt.



"Ob diejenigen, die noch unterhalb des September-Hochs begonnen haben, bei Brent Crude Druck zu machen, mit dieser Erwartung richtig liegen und vor allem, ob das bullische Lager da spätestens auf Höhe dieses Zwischentiefs bei 82,29 US-Dollar Gegenwehr leistet oder im Gegenteil ins Bären-Lager überläuft, wird sich weisen. Die Chance für dieses Doppeltopp wächst zumindest und sollte es vollendet werden, wäre die 200-Tage-Linie bei gut 80 US-Dollar womöglich nur eine Etappe auf dem Weg nach unten." (06.11.2023/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der scharfe Abwärtsimpuls bei Brent Crude Oil, der Anfang Oktober aufgetreten war, wurde fast komplett wieder aufgeholt, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Es habe ausgesehen, als würde es nun doch in Richtung 100 US-Dollar pro Barrel gehen. Aber jetzt rutsche der Kurs erneut ab - ein Doppeltopp wäre möglich.