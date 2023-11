XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

78,12 EUR +1,11% (30.11.2023, 12:01)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (30.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag wird nach Gewinnrückgängen im abgelaufenen Quartal etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr - AktienanalyseDer Chemikalienhändler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um fast ein Fünftel auf rund 4,1 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis (EBITA) um 21,1 Prozent auf 302,7 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 176 Mio. Euro nach 247 Mio. Euro im Vorjahr geblieben. "Das makroökonomische Umfeld war auch im dritten Quartal schwierig, mit anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und inflationären Tendenzen, die sich auf unsere Leistung ausgewirkt haben", habe CEO Christian Kohlpaintner erklärt. Auch was die weitere Entwicklung betreffe, gebe sich der Manager vorsichtig. Zwar hätten sich die Marktbedingungen normalisiert und die Absatzmengen seien sequenziell leicht angestiegen. Das Preisniveau gebe dagegen allerdings leicht nach. Der Vorstand erwarte deshalb nun, dass das EBITA im Gesamtjahr am unteren Ende der Prognosespanne von 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro landen dürfte. Für Analysten keine Überraschung.Der Ausblick des Chemikalienhändlers sei erwartungsgemäß ausgefallen, habe etwa Dominic Edridge von Deutsche Bank Research geschrieben. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung abzurücken.Auch die Börse scheine weiter von den Qualitäten des Unternehmens überzeugt. Die Brenntag-Aktie konnte auf Monatssicht um mehr als elf Prozent zulegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2023)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:78,20 EUR +1,24% (30.11.2023, 12:07)