Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

67,94 EUR -1,19% (18.07.2023, 19:27)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

67,92 EUR -1,16% (18.07.2023, 17:35)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (18.07.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie ein Großteil des Chemie-Sektors sei auch die Brenntag-Aktie infolge von Gewinnwarnungen einiger Branchenvertreter zuletzt unter Druck geraten. Am Dienstag gebe das Papier im freundlichen Umfeld erneut nach und sei zwischenzeitlich sogar unter den GD200 gefallen. Grund dafür sei eine neue Studie.So habe die US-Bank J.P. Morgan in einer am Dienstag erschienenen Studie ihre erst am Freitag aktualisierte Einschätzung bestätigt. Analyst Chetan Udeshi habe da sein Kursziel von 83 auf 66 Euro gesenkt und die Aktie von "halten" auf "verkaufen" abgestuft. Damit liege der faire Wert des Experten knapp unter dem aktuellen Kurs. Udeshi erwarte, dass sich vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen die Konsensschätzungen den vorsichtigeren Prognosen des Konzerns annähern dürften.Deutlich optimistischer blicke derweil Markus Mayer von der Baader Bank auf den Chemiekonzern. Mayer habe in seiner ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Analyse die Aktie auf "kaufen" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Auf die Quartalszahlen am 9. August blicke der Experte deutlich optimistischer als sein Kollege. Diese dürften belegen, dass es für den Chemikalienhändler etwas weniger schlecht gelaufen sein sollte als befürchtet, so Mayer.Und auch insgesamt seien die Analysten der Brenntag-Aktie gegenüber eher positiv gestimmt. Laut Bloomberg würden von 21 befragten Experten 13 zum Kauf der Aktie raten. Jeweils viermal laute das Votum "halten" beziehungsweise "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liege bei 85,55 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: