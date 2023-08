Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

70,38 EUR +2,71% (09.08.2023, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

68,92 EUR +0,88% (09.08.2023, 09:02)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemikalienhändler Brenntag habe im zweiten Quartal auch die konjunkturelle Schwäche in vielen Volkswirtschaften zu spüren bekommen. So habe das Unternehmen im zweiten Quartal 1,23 Euro je Aktie verdient. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 1,86 Euro gewesen. Zudem seien die Analystenprognosen von 1,30 Euro verfehlt und die Prognose etwas verringert worden.Demnach rechne Brenntag für das Gesamtjahr nun nur noch mit einem EBITDA von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro. Zuvor habe die Spanne noch bei 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro gelegen. Beim Umsatz habe das Unternehmen im zweiten Quartal indes einen Rückgang von 5,1 auf 4,3 Milliarden Euro verbucht. Hier hätten Analysten mit 4,6 Milliarden Euro gerechnet.Der Vorstandsvorsitzender des DAX-Konzerns, Christian Kohlpaintner, habe sich indes mit dem Geschäftsverlauf in einem sehr schwierigen Marktumfeld dennoch zufrieden gezeigt: "Aufgrund unseres robusten Geschäftsmodells haben wir im zweiten Quartal 2023 eine solide operative und finanzielle Leistung gezeigt. Vor dem Hintergrund des weiterhin herausfordernden und widrigen Marktumfelds und im Vergleich zu den Rekordwerten des Vorjahresquartals liegen die Ergebnisse weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen. Vor dem Hintergrund der seit Jahresbeginn zu beobachtenden sequenziellen Mengenerholung sowie der Anzeichen, dass die Talsohle der Bestandskontrollmaßnahmen auf Kundenseite durchschritten ist, sind wir zuversichtlich, dass die Absatzmengen in der zweiten Jahreshälfte 2023 höher sein werden als in den ersten sechs Monaten. Neben unseren operativen Anstrengungen haben wir gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Wachstumsinitiativen erzielt. Mit der neuen Aufstellung der Geschäftsbereiche schaffen wir schrittweise unabhängigere, autonome und marktführende Geschäftseinheiten und beschleunigen die Umsetzung unserer "Strategy to Win".Es sei natürlich keine große Überraschung mehr, dass auch der konjunkturabhängige Chemikalienhändler Brenntag unter der lahmenden Weltkonjunktur leide. Dennoch hätten die Marktteilnehmer mit einem zumindest etwas besseren Ergebnis gerechnet. Das zuvor nicht schon nicht sonderlich attraktive Chartbild könnte sich im Zuge der Reduzierung der Prognosespanne nun weiter eintrüben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: