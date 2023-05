Börsenplätze Brenntag-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

73,88 EUR -1,36% (10.05.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

74,76 EUR -0,19% (10.05.2023, 09:04)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (10.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) zugreifen.Brenntag sei besser als von Experten erwartet in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) des Chemikalienhändlers sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 9,2 Prozent auf 420,4 Millionen Euro zurückgegangen, habe der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mitgeteilt.Unter dem Strich sei ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 215,9 Millionen Euro nach 249,3 Millionen Euro im Vorjahr geblieben. Analysten hätten im Schnitt mit weniger operativem Gewinn gerechnet. Mit gut 4,5 Milliarden Euro habe zudem der Umsatz auf dem Vorjahresniveau stabil gehalten werden können."In einem weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und starken Inflationstendenzen haben wir im ersten Quartal Ergebnisse erzielt, die unseren Erwartungen und Prognosen entsprechen", habe Unternehmenschef Christian Kohlpaintner laut Mitteilung gesagt. Für das Jahr 2023 gehe Brenntag deshalb weiterhin im besten Fall von einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau aus und peile beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro an.CEO Christian Kohlpaintner habe sich mit der Entwicklung zufrieden gezeigt: "In einem weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und starken Inflationstendenzen haben wir im ersten Quartal Ergebnisse erzielt, die unseren Erwartungen und Prognosen entsprechen. Im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahresquartal konnten Umsatz und Rohertrag stabil gehalten werden. Das operative EBITA hat sich entsprechend unseren Erwartungen und Prognosen normalisiert. Ebenfalls erwartungsgemäß wurde das Konzernergebnis aus dem vierten Quartal 2022 übertroffen. Wir haben eine sukzessive monatliche Zunahme der Nachfrage und damit erste Anzeichen für eine positive Mengenentwicklung im zweiten Quartal beobachtet."Anleger können zugreifen und ihre Position mit einem Stoppkurs bei 58,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Brenntag-Aktie. (Analyse vom 10.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link