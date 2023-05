ISIN Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (15.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) charttechnisch unter die Lupe.Mithilfe eines Auswahlprozesses auf Basis sieben verschiedener, mehrheitlich trendfolgender, Indikatoren filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jede Woche die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Mit der Maximalpunktzahl von sieben wisse die Brenntag-Aktie - gemessen an diesen objektiven Kriterien - zu überzeugen. Diese Einschätzung spiegele sich auch im eigentlichen Chartverlauf wider. Neben einer klassischen Bullenflagge liege hier inzwischen zudem eine multiple Bodenbildung vor. Beide Formationen würden für eine Fortsetzung der Aufwärtstendenz des Jahres 2023 sprechen. Dabei sei ein Ansteuern des bisherigen Rekordlevels bei 87,40 EUR fast "Pflicht". Als "Kür" könnten technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger langfristig sogar dreistellige Notierungen ansehen, denn die rechnerischen Kursziele aus der unteren Umkehr (104 EUR) bzw. aus der oben genannten Flagge (111 EUR) seien genau hier anzusiedeln.Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten das bestehende Kaufsignal sowie das vorangegangene Aufsetzen des MACD auf seiner Signallinie hervorheben. Der Trendfolger sorge also ebenfalls für Rückenwind. Als Stopp-Loss ist dagegen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 66,44 EUR) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:76,80 EUR +0,76% (15.05.2023, 09:00)XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:76,80 EUR +0,73% (15.05.2023, 09:00)