ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Anfang September 2021 befinde sich die Brenntag-Aktie im Korrekturmodus. Im 4. Quartal habe der Titel dabei erneut zwei Mal die alte Ausbruchszone bei knapp 60 EUR zurückgetestet. Der erfolgreiche Jahresauftakt - inklusive der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 61,04 EUR) - lasse einen möglichen Doppelboden an Konturen gewinnen. In die gleiche Kerbe würden das auf Monatsbasis ausgeprägte Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" bzw. die im Quartalsbereich vorliegende "Kreisel-Formation" schlagen. Auf der Indikatorenseite unterstreiche zudem das neue MACD-Kaufsignal die Trendwendeambitionen des Chemietitels. Als charttechnisches "i-Tüpfelchen" komme nun der Spurt über die Kombination aus dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 65,03 EUR) und dem Korrekturtrend der letzten anderthalb Jahre (akt. bei 66,14 EUR) hinzu. Damit könne die gesamte Korrektur seit September 2021 letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Als Absicherung biete sich in der gegenwärtigen Ausbruchssituation der o.g. langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie:67,32 EUR -0,50% (19.01.2023, 08:44)XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:67,72 EUR -0,80% (18.01.2023, 17:35)