06.07.2023



69,46 EUR -0,77% (06.07.2023, 09:14)



DE000A1DAHH0



A1DAHH



BNR



BNTGF



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (06.07.2023/ac/a/d)



Mülheim/RuhrKulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) nach wie vor ein solides Investment.Der Chemikalienhändler Brenntag gehe den nächsten Schritt, seine beiden Sparten Specialties und Essentials unabhängiger aufzustellen. So werde eine neue Führungsstruktur für beide Geschäftsbereiche eingeführt, die 2024 starten solle, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Beide Bereiche sollten ein Exekutivkomitee erhalten, mit einem Vorsitzenden an der Spitze.Zudem sollten bestimmte Funktionen, Verantwortlichkeiten und Aktivitäten von der Konzernebene in die Geschäftsbereiche verlagert werden, habe es geheißen. "Wir statten die Geschäftsbereiche mit den schlanken und effizienten Prozessen, Ressourcen und Fähigkeiten aus, die sie benötigen, um ihr Geschäft unabhängiger und eigenständiger zu steuern, ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern und ihre dezidierten Wachstumsinitiativen zu beschleunigen", habe Konzernchef Christian Kohlpaintner den Schritt kommentiert.Der bisherige Restrukturierungsvorstand Ewout van Jarwaarde solle zum 1. August Vorsitzender der Sparte Essentials werden. Er folge auf Steven Terwindt, der seinen bis Ende Juli laufenden Vertrag mit Brenntag nicht verlängern werde. Die Sparte Essentials werde zudem künftig aus den beiden Bereichen Life Science und Material Science bestehen. Michael Friede, im Vorstand bereits für Specialties zuständig, übernehme das Amt des Vorsitzenden der Sparte.Im Geschäftsfeld Specialties konzentriere sich Brenntag auf den Vertrieb von Inhaltsstoffen für ausgewählte Branchen. Im Bereich Essentials vermarkte das Unternehmen Prozesschemikalien.Im Spätherbst 2023 solle es einen Kapitalmarkttag geben, dort wolle Brenntag "unsere Schlussfolgerungen zu den strategischen Optionen und dem zukünftigen Weg für Brenntag und unsere Divisionen" bekannt geben, habe Finanzchefin Kristin Neumann gesagt. Dann wolle Brenntag auch weitere Informationen zu den erwarteten finanziellen Details sowie zur Berichtsstruktur veröffentlichen.Brenntag sei zuletzt in das Visier aktivistischer Investoren geraten. Dabei mache vor allem der britische Finanzinvestor Primestone, der gut 2 Prozent an Brenntag halte, auf sich aufmerksam. Primestone wie auch dem US-Hedgefonds Engine Capital gehe es darum, dass sich Brenntag in die beiden Sparten für Spezial- und Basischemikalien aufspalten solle. Davon würden sich die Investoren eine schnelle Wertsteigerung erhoffen.Es dürfte spannend werden, ob sich geplanter Umbau mittel- bis langfristig auszahlen werde. Aktuell verspüre die Brenntag-Aktie wie auch die anderen Titel der konjunkturabhängigen Chemiekonzerne Gegenwind durch die schleppende Entwicklung der Weltwirtschaft.Der DAX-Titel bleibt aber weiterhin ein solides Investment, der Stoppkurs sollte bei 58,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Brenntag-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)Mit Material von dpa-AFX