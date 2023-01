XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

60,70 EUR +1,64% (02.01.2023, 17:35)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (02.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Der Mülheimer Chemikalienhändler wolle den US-Rivalen Univar Solutions nach öffentlicher Kritik eines seiner Aktionäre nicht mehr übernehmen. An der Börse komme dies gut an: Die Brenntag-Aktie am schalte Montagabend nochmals einen Gang hoch und lege deutlich zu. Damit glücke dem Papier ein solider Start ins neue Börsenjahr.Brenntag habe erste Ende November bestätigt, an einer Übernahme interessiert zu sein, wie "Der Aktionär" berichtet habe. Das Unternehmen habe "heute beschlossen, diese Gespräche nicht fortzuführen", habe es in einer am Montagabend verbreiteten Ein-Satz-Mitteilung geheißen. Aktionär Primestone Capital habe sich einen Monat nach dem Bekanntwerden öffentlich gegen die Pläne gestemmt.Die Anleger würden die neue Entwicklung begrüßen. "Der Aktionär" sei für die Brenntag-Aktie weiter optimistisch gestimmt und rate Anlegern, die Gewinne laufen zu lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:63,40 EUR +5,91% (02.01.2023, 22:01)