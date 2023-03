Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

71,62 EUR -2,64% (08.03.2023, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

71,62 EUR +0,06% (07.03.2023)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Brenntag habe starke Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres vorgelegt. Auch für das angebrochene Jahr zeige sich der Chemie-Großhändler optimistisch. Das Unternehmen erhöhe für 2022 die Dividende und habe darüber hinaus bereits gestern angekündigt, eigene Aktien im Volumen von 750 Millionen Euro zurückzukaufen.Auf Basis eines Kursniveaus von 71,58 Euro je Aktie entspreche dies rund 6,8 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe wolle Brenntag im März beginnen und über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten abschließen. Für das Jahr 2023 rechne das Unternehmen mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, wie Brenntag am Mittwoch in Essen mitgeteilt habe. Dennoch erwarte der DAX-Konzern im Laufe des Jahres eine allmähliche Normalisierung der Situation. Für das laufende Jahr gehe Brenntag deshalb im besten Fall von einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau aus und peile beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro an.2022 hätten höhere Verkaufspreise und eine weiterhin gute Nachfrage dem Chemikalienhändler zu deutlich höheren Erlösen und Gewinn verholfen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro geklettert. Dabei habe das Unternehmen auch vom schwächeren Euro profitiert - bereinigt um Währungseffekte habe das Plus knapp 28 Prozent betragen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe auch dank des Konzernumbaus um gut ein Drittel auf 1,8 Milliarden Euro angezogen. Auf die Aktionäre sei ein Gewinn von 887 Millionen Euro entfallen, nach 448 Millionen Euro im Vorjahr. Von dem Gewinnsprung sollten auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende solle von 1,45 im Vorjahr auf 2,00 Euro je Aktie steigen.Die Zahlen würden einmal mehr belegen: Bei Brenntag laufe es rund. Das Unternehmen verfüge über ein solides Geschäftsmodell, wodurch es auch diese Krise relativ schadlos überstehen dürfte. Die Perspektiven für Brenntag würden gut bleiben. Das Unternehmen selbst sei zuversichtlich, was es durch den nun angekündigten Aktienrückkauf gewissermaßen bestätige. Dies könnte dem Kurs einen weiteren Schub geben, womöglich glücke dadurch auch ein neues Kaufsignal.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: