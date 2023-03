ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (16.03.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Neuer Rekordwert - AktienanalyseDer Chemikalienhändler Brenntag blickt (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) auf ein erfolgreiches Jahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ungeachtet des schwierigen makroökonomischen Umfelds sei der Umsatz 2022 um 27,7 Prozent auf 19,43 Mrd. Euro geklettert. Der operative Gewinn (EBITDA) habe mit einem Anstieg um 26,7 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro sogar einen neuen Rekordwert erreicht. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Das Management wolle die Dividende um 55 Cent auf zwei Euro je Anteilsschein erhöhen. Zudem habe Brenntag einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 750 Mio. Euro angekündigt. Das wären 6,8 Prozent des Grundkapitals. "Sowohl mit dem Dividendenvorschlag als auch mit dem Aktienrückkaufprogramm verdeutlichen wir unsere Fähigkeit, langfristigen Shareholder Value und Rendite zu generieren", so Finanzchefin Kristin Neumann. "Wir geben mehr als eine Milliarde Euro Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurück."An der Börse habe sich die Begeisterung in Grenzen gehalten. Der Umsatz habe zwar über den Erwartungen gelegen, beim operativen Ergebnis hätten sich Analysten allerdings etwas mehr versprochen. Für 2023 rechne der Vorstand überdies mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld und mit einem möglichen Gewinnrückgang auf bis zu 1,6 Mrd. Euro. Angesichts dieser Aussagen sei das Aktienrückkaufprogramm kaum geeignet, um den Kurs nachhaltig zu stabilisieren, so ein Marktteilnehmer. Ohnehin scheint bei der Brenntag-Aktie nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Wochen eine technische Gegenbewegung überfällig, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:65,96 EUR -1,05% (16.03.2023, 15:38)XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:65,80 EUR -0,15% (16.03.2023, 15:27)