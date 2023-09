Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

75,48 EUR +0,67% (04.09.2023, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

75,52 EUR +1,10% (04.09.2023, 09:32)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (04.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitagabend sei eine spannende Meldung über die Ticker gelaufen: Der Milliardär Klaus-Michael Kühne habe seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Über seine Holding verfüge er nun über gut 10 Prozent der Stimmrechte. Dies habe der DAX -Konzern am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt.Im April habe er seinen Anteil von knapp 3 auf 5,2 Prozent aufgestockt. Das Brenntag-Management stehe unter dem Druck von aktivistischen Investoren, die eine Aufspaltung des Konzerns favorisieren würden. Brenntag wolle als Reaktion darauf die beiden Sparten Essentials und Specialties zunächst unabhängiger aufstellen. Kühne sei vor allem mit seinem Logistikkonzern Kühne+Nagel ( ISIN CH0025238863 WKN A0JLZL ) reich geworden, sei aber seit kurzem auch größter Aktionär der Lufthansa "Der Aktionär" könne den Schritt von Klaus-Michael Kühne nachvollziehen. Brenntag sei ein stark positioniertes Unternehmen, das über gute Perspektiven verfüge.Anleger können beim DAX-Titel nach wie vor investiert bleiben (Stoppkurs: 58,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Brenntag-Aktie. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: